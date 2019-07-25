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Gümrük araçları Türkiye'de 90 gün kalabilecek

Gurbetçilerin geçici ithal ettiği, şirketler adına kayıtlı taşıtlar için verilen 30 günlük süre 90 güne çıkarıldı.

AA | 25.07.2019 - 18:56..
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Gümrük araçları Türkiye'de 90 gün kalabilecek

Geçici ithal edilen, yabancı plakalı taşıtların izin hak sahibi dışında bir başkası tarafından yurt dışına çıkarılabilmesi için elçilik, konsolosluk veya noter onaylı vekaletname ibrazı halinde, yalnızca vekalet alan şahsın gümrük idaresine başvurusunun yeterli olması yönünde düzenleme yapıldı.

TAŞITIN GÜMRÜK GÖZETİMİNE ALINMASINDAN VAZGEÇİLDİ

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi, yabancı taşıtlar geçici giriş formu veya geçici giriş belgesi kapsamı taşıtların geçici ithal işlemlerinin yapılabilmesi için kişinin veya temsilcisinin taşıt ile birlikte gümrük idaresine müracaatı yeterli görülerek taşıtın gümrük gözetimine alınmasına yönelik uygulamadan vazgeçildi.

Gümrük araçları Türkiye'de 90 gün kalabilecek

GEÇİCİ İTHALAT İZİN SÜRESİ 90 GÜN OLDU

Gurbetçiler tarafından geçici ithal edilen, şirketler adına kayıtlı taşıtlara verilen 30 günlük süre 90 güne çıkarıldı. Tebliğin yayım tarihinden önce 30 gün süre verilerek yurda girişi yapılan bu kapsamdaki taşıtların geçici ithalat izin süreleri ise 90 güne tamamlanarak kolaylık sağlandı.

Gümrük araçları Türkiye'de 90 gün kalabilecek

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