8 Haziran 2026 Avrasya Tüneli kapalı mı, ne oldu? Son durum...

Avrasya Tüneli'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, tünelin Avrupa yönüne geçişlerini durdurdu.

Edinilen bilgilere göre, tünel içerisinde seyir halinde olan bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın musluğuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yangın musluğundan tünele su akışı başladı ve tünelin bir bölümü suyla doldu.

Olay yerine hızla intikal eden ekipler, güvenlik önlemleri alarak tünelin Avrupa yönüne girişleri araç kaldırılana kadar geçici olarak kapattı.

Peki; Avrasya Tüneli kapatıldı mı, ne zaman açılacak? İşte son detaylar...

AVRASYA TÜNELİ SON DURUM 8 HAZİRAN 2026

Yetkililer, kaza yapan aracın tünelden çıkarılması ve su birikintisinin tahliye edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Kazada yaralanan olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken kısa süre içerisinde trafiğe açılması planlanıyor.

İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir.

Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır.

Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Avrasya Tüneli’ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir.