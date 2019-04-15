1,829 kez izlendi

1,690 kez izlendi

2,212 kez izlendi

Tokatlı lise öğrencisi terörle mücadele için icat yaptı

1,439 kez izlendi

1,606 kez izlendi

1,493 kez izlendi

1,353 kez izlendi

1 Xiaomi Mi Mix 4, 60 MP kamera ve katlanabilir ekranla gelebilir Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi Mix 4'ün 60 MP kamera ve katlanabilir ekranla geleceği iddia edildi.

2 İki ayağı felç olan sincap için yürüteç yaptı Hayat tamircisi Hasan Kızıl, bu kez bir sincabı hayata döndürdü. İki ayağını elektrik akımına kapılan sincap, artık yürüteç sayesinde koşabiliyor.

3 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 askere gözaltı kararı Ankesör operasyonunda hakkında yakalama kararı verilen 7'si muvazzaf 25 askerden, 17'si gözaltına alındı.

4 Turizmcilerden 9 günlük tatil çağrısı Turizmciler, 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması için hükümete seslendi.

5 Meteorolojiden kuğu fırtınası uyarısı Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında olacak. Uzmanlar vatandaşları kuğu fırtınası'na karşı uyardı.

6 Pakistan'daki fırtına can aldı Pakistan’ın Karaçi şehrinde devam eden fırtınada ölü sayısı 3’e, yaralı sayısı 35’e yükseldi. Şehirdeki tüm uçuşlar, bir sonraki emre kadar iptal edildi.