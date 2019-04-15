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8 ilde FETÖ operasyonu: 25 askere gözaltı kararı

Ankesör operasyonunda hakkında yakalama kararı verilen 7'si muvazzaf 25 askerden, 17'si gözaltına alındı.

DHA | 15.04.2019 - 11:13..
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranan askerlerin kimlikleri tespit edildi.

8 ilde FETÖ operasyonu: 25 askere gözaltı kararı

Bunun üzerine aralarında 1 emekli albay ve askeri okuldan ihraç edilen öğrencilerin de bulunduğu 7'si muvazzaf, 25 asker hakkında yakalama kararı verildi.

8 ilde FETÖ operasyonu: 25 askere gözaltı kararı

17 GÖZALTI

Karar üzerine Konya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

8 ilde FETÖ operasyonu: 25 askere gözaltı kararı

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