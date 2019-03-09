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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kağıt topladı

Samsun'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü yürüyüşüne, kağıt toplamak zorunda kaldığı için katılamayan 65 yaşındaki Halime Demircan, "Bugünün diğerlerinden farkı yok, ben çalışmak zorundayım" dedi.

DHA | 09.03.2019 - 09:24..
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Samsun'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yüzlerce kadının katılımıyla düzenlenen yürüyüşle, kadına yönelik şiddet ve istismara tepki gösterildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kağıt topladı

İSTİSMARA TEPKİ

Öğretmenevi önünde bir araya gelen yüzlerce kadın, hazırladıkları pankart ve dövizlerle birlikte İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüşe geçti. Kadına karşı şiddet ve istismara tepki gösteren kadınlar, çevredeki birçok kişinin de takdirini topladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kağıt topladı

"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

Yürüyüş sırasında cadde üzerinde bulunan ve çöp kutularından kağıt toplayan 65 yaşındaki Halime Demircan'ın, kadınları uzaktan izlemesi ise dikkat çekti. Demircan'a, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında ne düşündüğü sorulunca, "Ne düşüneyim ki? Yaşamadım hiçbir şey. Bugünün diğerlerinden farkı yok, ben çalışmak zorundayım." diyerek yanıt verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kağıt topladı

7 YILDIR TOPLUYOR

Yürüyüşe katılan kadınların yakından ilgilendiği Demircan, gösterideki kadınların yürüyüşünü tamamlamasının ardından çalışmasına devam etti. Çocuklarını cezaevinden kurtarmak için başladığı atık toplama işine, borçları yüzünden devam ettiğini anlatan Demircan'ın, 7 yıldır, kentteki sokaklarda kağıt topladığı öğrenildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kağıt topladı

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