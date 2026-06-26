8 yaşındaki çocuk gezi sırasında tesadüfen buldu: 1.700 yıllık tarihi eser çıktı

8 yaşındaki Dor Wolynitz için sıradan bir hafta sonu gezisi, arkeoloji dünyasında heyecan yaratan bir keşfe dönüştü.

Ramon Krateri’nde yürüyüş yaptığı sırada alışılmadık izlere sahip küçük bir taş fark eden küçük çocuk, merakla eseri inceledi.

İlk bakışta sıradan bir taş gibi görünse de, üzerindeki ince işçilik bunun tarihi bir parça olduğunu ele veriyordu.

Yerel üretimin ipuçlarını veriyor

Uzmanlar tarafından incelenen 6'ya 6 santimetrelik parça, yaklaşık 1.700 yıl öncesine, Roma dönemine tarihlendirildi.

Jeolog Nimrod Wieler, heykelciğin yapıldığı malzemenin Negev çölünde sıkça bulunan bir mineral olan "fosforit" olduğunu doğruladı.

Fox News'te yer alan habere göre, heykelcik parçasının üzerinde "himation" adı verilen ağır bir cübbe giymiş bir erkek figürünün üst gövdesi görülüyor.

Uzmanlar, figürün kimliği üzerinde dururken iki güçlü ihtimali değerlendiriyor: Heykelcik ya Roma’nın baş tanrısı Jüpiter’i ya da dönemin yerel halkı olan Nabateanların Zeus ile özdeşleştirdiği tanrı Dushara’yı temsil ediyor.

Tarihi İpek Yolu'nun izinde

Bulunduğu yer, bu keşfin önemini daha da artırıyor. Eser, antik dönemde baharat ticaretinin yapıldığı önemli bir durak olan "Khan Saharonim" adlı hanın yakınlarında bulundu.

MÖ 3. yüzyıl ile MS 2. yüzyıl arasında bölgede etkin olan Nabatean halkı, ticaret yolları üzerinden kültürlerini ve inançlarını geniş bir coğrafyaya taşıyordu. Bu heykelcik, Roma kültürü ile yerel geleneklerin bölgedeki etkileşimini gözler önüne seriyor.

Dor Wolynitz’in duyarlılığı sayesinde bu değerli eser, artık Ulusal Hazineler koleksiyonunda yerini alacak.