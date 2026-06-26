Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Niğde Bor'a bağlı Kemerhisar beldesindeki özel bir şirkete ait havai fişek fabrikasında, saat 16.45 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanelerine götürüldü.

Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, patlamada bir işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin de yaralandığını açıkladı.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeşe, şunları söyledi:

"Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek."

2018'DE 2 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ VE POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Niğde’nin Bor ilçesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin 1 Mülkiye Başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli 1 Polis Başmüfettişi görevlendirildi.