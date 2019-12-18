80’lik çift yıldırım nikahı ile evlendi

88 yaşındaki Emin Kaya ile 82 yaşındaki Şükriye Öz'ün hikayeleri, 65 yıl öncesine dayanıyor.

EMİN DEDE 3 KEZ DAHA EVLENDİ

1954 yılında dini nikah ile evlenen Emin Dede ve Şükriye Nine, 30 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldı. Ayrılığın ardından Şükriye Nine bir daha evlenmezken, Emin Dede ise 3 evlilik daha yaşadı.

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EVLİLİK TEKLİFİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİ

Yaptığı son evliliğindeki eşinden de ayrılan Emin Dede, bir süre yalnız kaldıktan sonra Şükriye Nine'nin kapısını çalarak, yeniden kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Emin Dede'nin teklifini hiç düşünmeden kabul eden Şükriye Nine ise tek şart olarak resmi nikah istedi.

BELEDİYE BAŞKANI ŞAŞTI, KALDI

Emin Dede, eş adayı Şükriye Nine ile birlikte Giresun’un Duroğlu Belde Belediyesi'ne nikah için başvurdu. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra yaşlı çiftin nikahı, bugün Belediye Başkanı Halil Çetin tarafından kıyıldı. Nikahın 9 aylık başkanlık dönemi içinde kıydığı nikahlardan en önemlisi ve en ilginci olduğunu belirten Halil Çetin, “Emin Dede ve Şükriye Nine, yöremizin insanı ve her ikisini de yakinen tanıyoruz. Bunlar bize gelerek, evlenmek istedikleri beyan ettiler. İlk önce şaşırdık çünkü aradan yıllar geçmiş. Biri 88 yaşında, diğeri 82 yaşında ama biz görevimizi yaptık inceledik. Her ikisi ile görüştüm ve ‘gerçekten evlenmek istiyor musunuz?’ diye sordum ve 'evet' dediler. Uzun bir ayrılığın ardından yeniden evlenmek istediler.” dedi.

"HİÇ AYRILMAYACAĞIZ"

82’lik gelin Şükriye Öz, yeniden nikah masasına oturduğu Emin Kaya’yı çok sevdiğini belirterek “Benden ayrıldıktan sonra kendim ev yaptım, orada yaşadım. Sonrasında ise geldi yanıma benimle evlenmek istediğini söyledi. Şimdi resmi nikah kıyacağız ve hiç ayrılmayacağız.“ ifadelerini kullandı.

"ALLAH BİR YASTIKTA KOCATSIN"

İşlemlerin ardından nikahı kıyan Belediye Başkanı Halil Çetin'in, evlilik cüzdanını Şükriye Nine'ye vererek, "Allah bir yastıkta kocatsın" demesi gülüşmelere neden oldu. Nikahın ardından el ele tutuşan yaşlı çift, belediyeden çıkarak evlerinin yolunu tuttu.