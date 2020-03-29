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81 ülke IMF'den borç istedi

Koronavirüs salgınının dünya ekonomisine verdiği zarar artmaya devam ederken 81 ülken IMF'den mali yardım talep etti.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 08:43..
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81 ülke IMF'den borç istedi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Uzmanlar küresel bir durgunluk dönemini işaret ederken, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmede dünya genelinde 81 ülkenin para yardımı istediğini bildirdi.

Georgieva, 1 trilyon dolarlık kredi verebileceklerini ifade etti.

81 ülke IMF'den borç istedi

PİYASALARDA TARİHİ ÇÖKÜŞ

Öte yandan sınırların kapatılması, çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirketin iş durdurmasına neden olurken, günlük hayat ve iş hayatını sekteye uğratan önlemlerle birlikte dünya genelinde korona virüs nedeni ile yaşanan korku ve panik havası piyasalarda tarihi düşüşler yaşanmasına neden oldu.

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