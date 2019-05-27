Eşini öldürüp intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde oturan 78 yaşındaki Mehmet ve eşi Zeynep Katan'dan, haber alamayan yakınları eve gitti.

5 GÜN ÖNCE OLDU

Kapıyı kimsenin açmaması üzere şüphelenen yakınları, evin duvarından bahçeye girdiğinde Mehmet ve Zeynep çiftinin bahçede hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaptığı muayenede, Katan çiftinin yaklaşık 5 gün önce öldüğünü belirledi.

ÖNCE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, SONRA İNTİHAR ETTİ

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin sinir krizi geçiren yakınlarını evden uzaklaştırarak olay yerinde inceleme yaptı. İddiaya göre Mehmet Katan, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 57 yıllık eşi Zeynep Katan'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.