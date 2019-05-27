taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0732
Euro
6.8091
Altın
1286.23
Borsa
86072.28
Gram Altın
250.994

Eşini öldürüp intihar etti

Kayseri'de her ikisi de 78 yaşında olan çift, evlerinin bahçesinde tüfekle öldürülmüş olarak bulundu.

İHA | 27.05.2019 - 09:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde oturan 78 yaşındaki Mehmet ve eşi Zeynep Katan'dan, haber alamayan yakınları eve gitti.

5 GÜN ÖNCE OLDU

Kapıyı kimsenin açmaması üzere şüphelenen yakınları, evin duvarından bahçeye girdiğinde Mehmet ve Zeynep çiftinin bahçede hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaptığı muayenede, Katan çiftinin yaklaşık 5 gün önce öldüğünü belirledi.

Eşini öldürüp intihar etti

ÖNCE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, SONRA İNTİHAR ETTİ

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin sinir krizi geçiren yakınlarını evden uzaklaştırarak olay yerinde inceleme yaptı. İddiaya göre Mehmet Katan, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 57 yıllık eşi Zeynep Katan'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler önde

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler önde

38
Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

229
Van'a 50 fabrika açılacak

Van'a 50 fabrika açılacak

102
İranlıların Türkiye'den ev alımındaki artış sürüyor

İranlıların Türkiye'den ev alımındaki artış sürüyor

65
Abdulkadir Nişancı'nın kamerasından son görüntüler

Abdulkadir Nişancı'nın kamerasından son görüntüler

10
Yunanistan Başbakanı erken seçim istedi

Yunanistan Başbakanı erken seçim istedi

22
Malatya’da yıllar sonra Avrupa Ligi heyecanı

Malatya’da yıllar sonra Avrupa Ligi heyecanı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir