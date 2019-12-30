Yeni çıkanlar

2019'un son yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

PARMENIDES FRAGMANLAR

MÖ 6. yüzyılın sonlarında İtalya’nın güneyinde Foçalı göçmenler tarafından kurulan Elea kentinde dünyaya gelir Parmenides. MÖ 5. yüzyılın ortalarında yine aynı kentte hayata gözlerini yumduğunda ise, ardında felsefe tarihinin seyrini tümden değiştirecek bir eser bırakır. Elinizdeki kitapta çevirisi sunulan bu eser geleneksel olarak Doğa Üzerine başlığıyla anılsa da, Parmenides aslında diğer Sokrates-öncesi filozoflardan farklı bir çizgide ilerler, varlık sorununu felsefenin gündemine, hatta felsefi tartışmaların başköşesine yerleştirir. Felsefe tarihinde yarattığı kırılma, başta Zenon ve Empedokles olmak üzere pek çok filozofun görüşlerini derinden etkiler, hatta Platon ve Aristoteles’in varlık anlayışlarında yankı bulur. Günümüzde halen tartışmaların odağında yer alan bu eseriyle Parmenides, varlık felsefesinin en temel metnini insanlık tarihine armağan eder.

Parmenides Fragmanlar - Yunanca Aslıyla Birlikte

Kolektif

Alfa Yay.

S.: 160

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THE BRO CODE

Bilincinde olsak da olmasak da yaşamlarımız, sahiplendiğimiz davranışsal kurallar tarafından yönetiliyor. Bu kurallara kimileri ahlak diyor. Kimileri din diyor. Oysa kankalar, “Kanka Kuralları” diyorlar. Geçmişte “Kanka Kuralları”, kuşaktan kuşağa aktarılan bir sözlü gelenekti. Bu sözlü geleneğin temel aldığı kutsal metinin aslı, deniz seviyesinin iki kat altında kurşun geçirmez, vakumlanmış bir odada korunmaktaydı. Bu metinden sözlü olarak aktarılan kurallar kuşaktan kuşağa ve toplumdan topluma farklılaşmış fakat özünü korumuştu. Barney Stinson, “Kanka Kuralları”nı, bu kutsal metni temel alarak ve dünyanın farklı kültürlerinde yaşayan bu sözlü geleneğin parçalarını toplayıp düzenleyerek ilk kez yazıya aktardı.

The Bro Code

Barney Stinson

Kurukafa Yay.

S.: 208

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CESUR DAHİLER

1940 İlkbaharında tanınmayan ama gelecek vaat eden bir yazar olan Camus ile, çiçeği burnunda bir bilim insanı olan Jacques Monod, Paris’te sessizce kendi hayatlarını yaşayan iki insandı. Almanlar Fransa’ya saldırdıktan ve Fransa’yı işgal ettikten sonra ikisi de ülkelerinin Nazilerden kurtuluşuna yardım etmek için Direniş örgütüne katıldılar, bu uğurda önemli, tehlikeli roller üstlendiler, bereket versin bu mücadeleden sağ çıkmayı başardılar.

Beklenmedik gelişmeler sonucunda iki adam savaştan sonra dost oldu. Tutkulu kararlılıkları ve benzersiz yetenekleri sayesinde biri modern edebiyatın, öteki modern biyolojinin sesi oldu ve ikisi de ayrı ayrı kendi uğraş alanlarında Nobel Ödülü aldılar. Yıllar süren araştırmaları sırasında, daha önce yayımlanmamış ve bilinmeyen pek çok malzeme toplamayı başaran Carroll, bu malzemeye dayanarak yazdığı Cesur Dâhiler’de olağan hayatların olağan dışı olaylar sonucunda olağan dışı hayatlara dönüşünün öyküsünü anlatıyor: Bu ayrıca sıra dışı zorluklar karşısında cesaretin, çiçeklenen yaratıcı dehaların, dostluğun öyküsüdür.

Cesur Dahiler

Sean B. Carroll

E Yay.

S.: 624

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SARI SESSİZLİK

Cihangir Akşit’in yetkin kaleminden belgesel bir roman, unutuş karşısında bir hatırlama vesikası, ibretlik bir trajedinin yaşamı öven destansı anlatısı, Sarıkamış 1914’e bir insanlık borcu: Sarı Sessizlik!

Sarı Sessizlik

Cihangir Akşit

Alfa Yay.

S.: 496

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DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEK

Turgut Cansever sadece büyük bir mimar ve şehirci değil, doğru bildiği yolda kavgasına tek başına devam edecek cesarete bir düşünce adamıydı… Yaptığı işi ciddiye alan, başladığı her işi aynı titizlik ve ciddiyetle bitirmek isteyen… Kısa yoldan daha çok kazanmak isteyenlerin birlikte çalışmak istemedikleri bilge mimar… Ayvazoğlu’nun gözünde “bir karakter abidesi”…

Dünyayı Güzelleştirmek - Turgut Canever'le Konuşmalar

Beşir Ayvazoğlu

Kapı Yay.

S.: 174

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BU İŞ BURADA BİTER

Bu roman, aşkı bulduğuna inanan ve bir bütün olmak isterken elinde avucunda ne varsa kaybedenlere yazıldı. Bakıp da göremeyenlere, ne kadar bağırsa da sesini duyuramayanlara, yanı başındayken birbirlerine dokunamayanlara, yani bizlere adandı…

Bu İş Burada Biter

Marieke Nijkamp

Çev.: Eylül Başak Şen

Martı Yay.

S.: 304

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POLEN BULUTLARI

İşte böyle zamanlarda sen kalkıp bana bir yıldız hediye ederdin yeryüzüne katlanmam için. Büyülenirdim. Ama bir süre sonra, yani gözlerine yakın bir yerde indiğimde şunu da fark ediyordum, sen beni hep yok olduğumda anlıyorsun. Onca çölümsü fikir koleksiyonu beynimi kemirirken bana sıradaki şelaleyi hediye etmenin yakılıp kavrulmayı ortada kaldırmadığına tanık oluyordum. Çünkü asıl istediğim şeyin bana bir yıldız veya şelale hediye etmen değil, bir yıldız ve şelale olarak bana gelmendi...

Polen Bulutları

Metin Akdeniz

Herdem Kitap

S.: 172

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YOLCULUK BİR NEFES

Doğduğumuz günden beri, her yerde sürekli olarak “ne yapmamız gerektiği” söyleniyor. Toplumda iyi bir insan olmamız için sınırlarımız çizili. Bu sınırların dışına çıkmanın “hoş olmayacağı” öğretildi. Ancak kalıplara sığmıyor yaşam…



Yolculuk Bir Nefes

Cemal Bozkurt

Edebiyatist

S.: 200

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BİR ÖLÜ BİR DELİ BİR AŞK

Elinizdeki roman; 17 Ağustos depreminin birbirinden kopardığı iki kardeşin yıllar sonra Ankara’da karşılaşmasının büyülü, karmaşık, yaralayıcı hikâyesi…

Bir Ölü Bir Deli Bir Aşk

Erdi Sağdıç

Edebiyatist

S.: 240

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ÇIPLAK ÖLÜM

Çoksatan Listelerinin Değişmez İsmi Nora Roberts’tan Polisiye Tutkunlarına Özel Bir Seri... Dünyayı teknolojinin yönettiği bir zamanda, insan yüreğini hâlâ karşı konulamayan tek bir dürtü yönetmektedir: Tutku. Teğmen Eve Dallas, acımasız bir katilin peşindedir. Polis olarak çalıştığı on yıldan uzun süre boyunca pek çok şeye tanık olur ve hayatta kalmanın içgüdülerine bağlı olduğunu çok iyi bilir. Yine de Eve’in soruşturduğu vakanın şüphelilerinden biri olan Roarke’la ilişkiye girmemesini söyleyen her türlü uyarıyı hiçe sayar. Oysa tutku ve baştan çıkarmanın da kendine özgü kuralları vardır.

Çıplak Ölüm - Bir Eve Dallas Polisiyesi

Nora Roberts

Çev.: Akın İnsel

Epsilon Yay.

S.: 308

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Damla Karakuş

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