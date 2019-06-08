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Düğün arabası trafiğe takıldı

Kocaeli'den Gebze'deki nikah için yola çıkan çift salona ulaşmak için trafikte uzun bir süre geçirdi.

AA | 08.06.2019 - 18:54..
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde, Gültepe ile Korutepe tünelleri, Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Yoğunluk, yer yer Kandıra gişeler ile Alikahya mevkisine kadar uzanıyor. Bu yoğunluk Gültepe Tüneli'nden sonra yolun üç şeride çıkmasıyla azalırken, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor.

Düğün arabası trafiğe takıldı

GEBZE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTILAR

Eskişehir'deki nikahlarının ardından gelin arabasıyla yola çıkan, düğünlerinin yapılacağı Gebze'ye doğru seyreden Dilan-Murat Gültepe çifti, Bekirdere rampasında trafiğe takıldı.

Düğün arabası trafiğe takıldı

Damat Murat Gültepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'de nikahlarının bugün kıyıldığını belirterek, ailelerinin kendilerini Gebze'deki düğün salonunda beklediğini söyledi.

"TRAFİĞİ DÜŞÜNEREK YOLA ÇIKTIK"

Trafik sıkışıklığı nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiklerini ifade eden Gültepe, "Yola saat 10.00'da çıktık, uzun süredir yoldayız. Düğün akşam saat 19.00'da ama biz trafiği düşünerek erken çıktık. İyi ki erken çıkmışız. İşimizi garantiye alalım dedik. Hava da çok sıcak. Sağlık olsun. Mutlu olalım, huzurlu olalım gerisi önemsiz. Çocuklarımıza anlatacağımız bir anımız oldu." diye konuştu.

Gelin Dilan Gültepe de mutlu günlerine trafik yoğunluğuyla başladıklarını dile getirdi.

Düğün arabası trafiğe takıldı

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