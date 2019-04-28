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88 yaşındaki adam dolandırıcılara 450 bin TL kaptırdı

Amasya'da yaşlı bir adamı 6 kez dolandıran şüpheli, 7'nci kez dolandırmak isterken çöpçü ve bahçıvan kılığındaki polisler tarafından yakalandı.

İHA | 28.04.2019 - 20:46..
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88 yaşındaki Niyazi Ç. telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan ve adının PKK’ya karıştığın ve bu dosyanın kapatılabilmesi için para isteyen çeteye tanıdıklarından borç alıp 6 kez parça parça halinde toplam 450 bin TL elden para verdi.

Kendisinden 7'nci kez 100 TL para istenmesi üzerine Merzifon Emniyet Müdürlüğüne giden yaşlı adam durumu polislere anlattı. Plan yapan polisler çöpçü ve bahçıvan kılığına girip yaşlı adam ile bir parkta buluşan dolandırıcılık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Soluk kesen operasyon polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

ÇETE ÜYELERİNİN DE PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Gözaltına alınan Şanlıurfa doğumlu Mahmut T.  polise verdiği ifadesinde Samsun’da kebap ustalığı yaptığını ve borçlarından dolayı bu kolay para kazanma yolunu tercih ettiğini söyledi. Polis, diğer çete üyelerinin de peşine düştü.

88 yaşındaki adam dolandırıcılara 450 bin TL kaptırdı

88 yaşındaki adam dolandırıcılara 450 bin TL kaptırdı

88 yaşındaki adam dolandırıcılara 450 bin TL kaptırdı

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