Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da bulunan ve Fransa'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının ülkedeki olumsuz koşulları dikkate almaları ve seyahatlerini bu doğrultuda planlamaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Fransa'da dün meydana gelen geniş katılımlı grev ve protesto gösterileri nedeniyle ülkede başta şehir içi toplu taşıma, şehirler arası tren ve iç-dış hat uçak seferleri olmak üzere, muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesinti ve aksamalar yaşandığına dikkat çekildi.

FRANSA'DA ORANTISIZ GÜÇ VAR

Bu olumsuzlukların, grev ve gösterilerin sürmesinin söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, "Güvenlik bakımından ise grevlere bağlı protesto gösterilerinde yaşanan toplumsal olaylar ve güvenlik güçlerinin orantısız müdahaleleri, başta Paris olmak üzere, Fransa'da bulunan vatandaşlarımızın müteyakkız olmasını gerekli kılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

AA MUHABİRİNİ YAPILAN SALDIRI ANIMSATILDI

Paris'te dün protesto gösterilerini takip etmekte olan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın, güvenlik güçlerinin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandığı anımsatılan açıklamada, Türk vatandaşlarına yönelik şu uyarılara yer verildi:

"Fransa'da bulunan veya anılan ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Fransa'ya yapmaları gereken seyahatlerde mevcut olumsuz koşulları dikkate almaları ve seyahatlerini buna göre düzenlemeleri, protesto gösterileri sırasında müteyakkız olmaları ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile basın-yayın kuruluşlarından düzenli şekilde takip etmeleri, Bakanlığımız, Paris Büyükelçiliğimiz ve Fransa'daki başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye olunmaktadır".

Açıklamada, Fransa'da yaşayan veya Fransa'ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların, acil durumlarda Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne +33 180 146335 ve +90 312 292 29 29 numaralarından ulaşabileceği duyuruldu.