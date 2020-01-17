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Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesinde, lastik bot içerisinde yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA | 17.01.2020 - 09:10..
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki ayrı operasyon düzenledi.

70 GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, düzenledikleri iki ayrı operasyonda lastik bot içinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35'i çocuk, 12'si kadın ve 23'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmeni yakaladı.

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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