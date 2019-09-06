Hong Kong’da protestolar devam ediyor

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarı protestoların 13'üncü haftasında geri çekildi.

Ancak eylemciler, bunun çok geç alınmış bir karar olduğunu ve protestoların, tasarının önüne geçtiğini savunarak, diğer talepleri için eylemlerini sürdürüyor.

EYLEMCİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Eylemciler, polis şiddetine dikkat çekmek için Mong Kok Polis Merkezi önünde toplanarak sloganlar atarken; öğrenciler ise insan zincirleri oluşturdu. Bu anlarda polis ile eylemciler arasında kısa süreli arbedeler yaşandığı belirtildi. Çok sayıda eylemcinin, Hong Kong’un merkezinde bulunan Chater Garden adındaki halka açık parkta toplandığı ve eylemcileri gözaltına alan polisi protesto ettikleri bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Ayrıca, bazı eylemcilerin Prince Edward Metro İstasyonu’na girmeye çalıştıkları ve polis uyarılarıyla oradan dağıldıkları, dağılırken çok sayıda kamu malına zarar verdikleri açıklandı. Öte yandan, eylemciler, 3 ay süren protestolarda yaralanan ve hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

































