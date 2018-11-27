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Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 82 gözaltı kararı

1'i yüzbaşı, 1'i teğmen ve 80'i astsubay olmak üzere, haklarında gözaltı kararı verilen 82 askerin tamamı aktif görevde.

AA | 27.11.2018 - 09:33..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, 1’i yüzbaşı, 1'i teğmen ve 80'i astsubay olmak üzere 82 şüphelinin ismine ulaştı.

Tamamı aktif görevde olan şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

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