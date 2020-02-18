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43 ilde FETÖ operasyonu

TSK'nın içindeki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

AA | 18.02.2020 - 06:58..
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43 ilde FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı deniz ve hava kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin 31'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 126'sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101'inin halen aktif çalıştığı öğrenildi.

"EMİR ASTSUBAYI" FETÖ'CÜLER

Öte yandan, gözaltı kararı verilen Deniz Astsubay İ.E'nin 2013 ile 2016 yılları arasında İstanbul Boğaz Komutanı olarak görev yapan ve halen Gölcük Donanma Komutanı olan Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun emir astsubaylığını yaptığı, aktif görevdeki Hava Astsubay C.Ç'nin 2017 yılında emekli olan Hava Korgeneral Yılmaz Özkaya'nın emir astsubaylığını yaptığı belirlendi.

Hava Astsubay E.M'nin de 2014 ile 2016 yılları arasında halen ihraç Hava Tümgeneral olan Ahmet Cural'ın emir astsubaylığı yaptığı, aktif görevdeki Hava Astsubay G.İ'nin 2015 yılında emekli olup sonradan rütbesinin alınmasına karar verilen Hava Tuğgeneral Uğur Buldu'nun emir astsubaylığını yürüttüğü, Hava Astsubay S.B'nin 2006 yılında halen emekli olan Hava Tuğgeneral Tayfur Fikret Erbilgin'in, 2008 ile 2009 yılları arasında ise halen emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok'un emir astsubaylığını yaptığı belirlendi.

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