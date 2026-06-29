A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ile 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre milliler, BJK Akatlar Spor Salonu'nda başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenman gerçekleştirdi.

İDMANI TAKİP ETTİLER

İdmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, başkan vekili Harun Erdenay ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarına yarın devam edecek.