A Milli Erkek Basketbol Takımı, güç sıralamasında ilk sırada
FIBA, 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sıraya Türkiye'yi koydu.
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Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sıradaki yerini korudu.
FIBA'dan yaptığı açıklamada,, "Kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye, listenin başında kalmalıydı çünkü EuroBasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil." ifadelerini kullandı.
MİLLİLERİ TAKİP EDENLER
Türkiye'yi sıralamada Fransa, İspanya, Sırbistan ve Polonya takip etti.
FIBA'NIN SIRALAMASI
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)