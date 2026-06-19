A Milli Futbol Takımımıza San Francisco'da taraftar desteği
Türk taraftarlar, Paraguay maçı öncesi San Francisco'ya gelen A Milli Takım oyuncularına büyük destek verdi.
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A Milli Takımımızın Dünya Kupası sahnesinde sıradaki rakibi Paraguay...
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na otel önünde bekleyen taraftarlar destek verdi.
TARAFTARLARDAN MİLLİLERE DESTEK
Millilerin konakladığı otel önünde toplanan 100'ün üzerinde taraftar, uzun süre A Milli Futbol Takımı'nın antrenmandan dönüşünü bekledi.
TAKIMA MORAL VERİLDİ
Ay-yıldızlı ekibin otobüsünün otele gelmesiyle birlikte tezahüratlara başlayan taraftarlar, takıma desteklerini göstererek Paraguay maçı öncesinde futbolculara moral verdi.
KAPTAN İMZA DAĞITTI
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, takımın otele girmesinin ardından otel girişine gelerek kendilerini bekleyenlerle tek tek fotoğraf çektirip imza dağıttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)