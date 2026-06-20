A Milli Futbol Takımı'nda çarpıcı istatistik! 60 şutta gol atamadık

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area’da Paraguay ile karşılaştı.

Milliler, ilk yarıda yediği golle Paraguay’a 1-0’lık skorla yenildi.

Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası’ndan elendi.

SON MAÇTA RAKİP ABD

Turnuvaya erken veda eden kırmızı-beyazlılar, son maçta 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00’te ev sahibi ülkelerden ABD ile oynayacak.

İKİ MAÇTA 60 ŞUT ATTIK, GOLÜ BULAMADIK

Avustralya maçında toplam 28 şut atan ve 7 isabet bulan Milli Takım, 2-0 ile sahadan yenik ayrıldı.

Paraguay maçında 32 şut atan Milliler, 5 isabet buldu ve yine gol atamadan 1-0 mağlup oldu.

TOPLA HEP BİZ OYNADIK, OLMADI

Milliler, Avustralya maçında yüzde 63, Paraguay maçında ise yüzde 79 topla oynamasına karşın sahadan mağlup ayrıldı.