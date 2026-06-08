A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ilk etabında 11. oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi.
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabında heyecan yaşandı.
Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki organizasyonda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaştı.
ALINAN SONUÇLAR
İlk maçını Dominik Cumhuriyeti takımına karşı 3-2 skorla kazanan milliler, Hollanda ile yaptığı ikinci karşılaşmasını 3-0 kaybetti.
A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya karşı 3-1 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise Bulgaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
MİLLİLER, 11. SIRADA
Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda elde ettiği 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.
SIRADAKİ RAKİPLER
Milliler, 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara oynanacak 2. etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)