A Milli Takım, Paraguay maçı için San Francisco’ya gitti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

San Fracisco’daki Bay Area Stadyumu’nda oynanacak mücadele 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00’da başlayacak.

SAN FRANSCİSCO'YA ULAŞTILAR

Ay-yıldızlılar da bu kritik müsabaka için San Francisco’ya hareket etti.

Otobüsle Phoenix Uluslararası Havalimanı'na geçen millilerin taşıyan uçak TSİ 21.00’de havalandı.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yer aldı.

İLK MAÇTA İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK

A Milliler, Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmalarında Avustralya ile karşı karşıya gelmişti.

Kırmızı beyazlılar karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak puan alamamıştı.