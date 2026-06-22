A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki son golünü atan İlhan Mansız’ın son hali

Takvimler 29 Haziran 2002'yi gösterdiğinde, tüm Türkiye ekran başında nefesini tutmuştu.

A Milli Takımımız, Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore karşısında fırtına gibi esmiş, 11. saniyede atılan golle tarihin en hızlı gollerinden birine imza atmıştı.

32. dakikada kaydettiği golle sadece maça değil, o unutulmaz turnuvaya da damgasını vurmuştu.

Aradan geçen 24 yıla rağmen Mansız’ın o golü, hala Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki son golü olarak kayıtlarda yer alıyor.

İşte Türkiye’nin Dünya Kupa’sındaki son golünün sahibi İlhan Mansız’ın son hali…

Tarzı dikkat çekti

Ekranlarda her zaman formunda ve dikkatli görünmeye alışık olduğumuz İlhan Mansız, büyük derbilerin ve önemli turnuvaların vazgeçilmez yorumcularından biri olmaya devam ediyor.

Ancak spor programlarını yakından takip etmeyenler için İlhan Mansız'ın son hali büyük bir sürpriz oldu.

Yılların getirdiği olgunlukla bambaşka bir tarza bürünen 50 yaşındaki eski milli futbolcunun son görüntüsü, sosyal medyada "Zaman çok hızlı geçiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.