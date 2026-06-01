A Milli Takım'ın rakibi Paraguay'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde aday kadrolar belli oluyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden olan Paraguay'ın 26 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.

KADRO

Teknik Direktör Gustavo Alfaro'nun belirlediği 26 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Orlando Gill, Roberto Junior Fernandez, Gaston Olveira

Defans: Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez, Junior Alonso, Jose Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Fabian Balbuena

Orta saha: Diego Gomez, Mauricio Mahalhaes, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Andres Cubas, Matias Galarza, Alejandro Romero Gamarra

Forvet: Gustavo Caballero, Ramon Sosa, Alex Arce, Isidro Pitta, Gabriel Avalos, Miguel Almiron, Julio Enciso, Antonio Sanabria

PARAGUAY'IN MAÇLARI

Paraguay, ilk maçını 13 Haziran'da ev sahibi ABD ile oynarken, 20 Haziran'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

Gruptaki son maçında ise 26 Haziran'da Avustralya karşılaşacak.