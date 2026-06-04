AB, Batı Balkan ülkelerini roaming bölgesine dahil etmeyi planlıyor

Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonunun sunduğu, Batı Balkan ülkelerinin Birliğin roaming alanına dahil edilmesine yönelik müzakere yetkisi talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) roaming alanının mevcut durumda Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri olan İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç ile Moldova ve Ukrayna'yı kapsadığı, bunu Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ı da içerecek biçimde genişletmek üzere müzakerelere başlanacağı bildirildi.

BÖLGE İSTİKRARI VE EKONOMİK ENTEGRASYON

AB Komisyonunun Batı Balkan ülkelerinin her biriyle sektörel anlaşmalar için müzakereler yürüteceği belirtilen açıklamada, bunun bölgenin istikrarı, ekonomik entegrasyonu ile AB'ye yakınlaşmasını destekleyeceği ifade edildi.

KOŞULLARIN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamada, Batı Balkan ülkelerinin AB dolaşım alanına katılabilmesi için öncelikle AB'nin roaming mevzuatına tam uyum sağlaması ve bunu uygulaması gerektiği belirtilerek, AB Komisyonunun gerekli koşulların yerine getirilip getirilmediğini değerlendireceği kaydedildi.

2017'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

AB'de cep telefonu operatörlerinin abonelere roaming ücreti uygulamamasını sağlayan düzenleme 2017'de yürürlüğe girmişti.

Böylece AB içinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine yapacağı seyahatlerde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave ücret ödemeden kullanmaya başlamıştı.