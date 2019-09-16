AB iş dünyası, anlaşmasız Brexit istemiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'yi 31 Ekim'de AB'den çıkarmaya hazırlanıyor.

Ancak Johnson'ın bu kararı, bazı kesimler tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor.

ANLAŞMASIZ AYRILMA "FELAKET"

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope), İngiltere'nin AB'den ayrılması Brexit sürecine ilişkin açıklama yayınladı.

"ENGEL OLUN"

Açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının "felaket" anlamına geleceğine dikkat çekilerek, bu duruma kesinlikle engel olunması gerektiği belirtildi.

BÜTÜN TARAFLAR ZARARA UĞRAYACAK

İngiltere'nin AB'den düzensiz biçimde ve anlaşma sağlanmadan ayrılmasının bütün tarafları zarara uğratacağının altı çizilen açıklamada, özellikle özel sektör ve vatandaşların ciddi biçimde etkilenecekleri kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu olumsuz sonuçların sadece ayrılık tarihi ile sınırlı kalmayacağına işaret edilerek, bu durumun karşılıklı ilişkilerin geleceğini de tehlikeye sokabileceği ifade edildi.

ANLAŞMA ZORUNLU OLMALI

İngiltere'nin anlaşma yapmadan ayrılmasının belirsizlikleri artıracağı, ürünlerin fiyatlarını yükselteceği ve seyahatleri zorlaştıracağı anımsatılan açıklamada, bir anlaşma sağlanmasının "zorunluluk" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB ve İngiltere taraflarına anlaşmasız ayrılık seçeneğini önlemeye yönelik, yapıcı diyalog çağrısında bulunuldu.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla, AB'den ayrılma kararı almıştı. Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti. Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

BUSİNESSEUROPE NEDİR

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope), bir diğer adıyla Avrupa Ticaret Konfederasyonu olarak da biliniyor. Konfederasyon üyeleri, 40 ulusal endüstri ve işveren örgütü olarak da anılıyor. TÜSİAD, BusinessEurope bünyesinde Türkiye’yi TİSK ile birlikte temsil ediyor.