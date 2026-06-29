AB Komisyonu'ndan Ankara çıkarması: Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'in yarın gerçekleştireceği Ankara ziyareti, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından kritik temaslara sahne olacak.

Aynı anda üç üst düzey AB Komisyonu üyesinin Türkiye'ye gelmesi, taraflar arasında son aylarda yeniden canlanan diyaloğun en önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Diplomatik kaynaklara göre heyet, başta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere ilgili bakanlarla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyaretin, AB Dönem Başkanlığı'nın İrlanda'ya devredilmesinden hemen önce yapılması da ayrıca dikkat çekiyor.

FİDAN, TÜRKİYE'NİN ÜYELİK HEDEFİNİ VURGULAYACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin stratejik önceliğini koruduğunu güçlü şekilde dile getirecek.

Fidan'ın, küresel krizlerin yoğunlaştığı mevcut dönemde Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde ilerletilmesi gerektiğine dikkat çekmesi, genişleme politikasında aday ülkeler arasında ayrım yapılmaması ve sürecin liyakat esasına göre yürütülmesi yönündeki beklentileri gündeme taşıması bekleniyor.

Türkiye'nin üyeliğinin yalnızca Ankara açısından değil, Avrupa Birliği'nin rekabet gücü, ekonomik dayanıklılığı ve küresel etkinliği bakımından da stratejik önem taşıdığı mesajının verilmesi öngörülüyor.

2019 KARARLARININ KALDIRILMASI BEKLENTİSİ

Görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkilerini sınırlandıran 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının tamamen kaldırılması talebinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Ankara'nın, son dönemde yeniden başlayan yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının kalıcı hale getirilmesini istediği, siyasi, enerji ve ulaştırma alanlarındaki yüksek düzeyli toplantılar ile Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin en kısa sürede yeniden toplanmasının önemini vurgulayacağı belirtiliyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE EKONOMİK ENTEGRASYON ÖNE ÇIKACAK

Temaslarda, ekonomik ilişkiler de öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Bakan Fidan'ın, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik entegrasyonun ulaştığı seviyeye işaret ederek Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin gecikmeden başlatılması gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.

Ankara'nın ayrıca Türkiye'nin Avrupa üretim zincirlerindeki kritik konumuna dikkat çekerek Türk menşeli ürünlerin, Avrupa Birliği menşeli ürünler kapsamında değerlendirilmesinin önemini gündeme getireceği belirtiliyor.

Türkiye'nin Tek Avrupa Ödeme Alanı (SEPA) sistemine katılım isteğinin de AB tarafına aktarılması, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerinin tam kapasiteyle yeniden başlamasına yönelik beklentilerin dile getirilmesi öngörülüyor.

VİZE SERBESTİSİ VE SCHENGEN KOLAYLIKLARI MASADA

Ankara'nın AB heyetiyle görüşmelerinde vatandaşların uzun süredir gündeminde bulunan vize sorunu da önemli başlıklardan biri olacak.

Fidan'ın, Schengen vizesinde Türk vatandaşlarına yönelik kolaylaştırıcı uygulamaların eksiksiz hayata geçirilmesini isteyeceği, bu kapsamda tır sürücülerinin de dahil olduğu tüm kesimlerin uygulamalardan eşit biçimde yararlanmasının önemini vurgulayacağı ifade ediliyor.

Türkiye'nin, Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması yönündeki beklentisini de yeniden gündeme taşıması bekleniyor.

GÖÇ YÖNETİMİNDE YENİ MODEL VURGUSU

Göç alanındaki iş birliği de görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Türkiye'nin, mevcut koşullar doğrultusunda göç yönetiminin adil yük ve sorumluluk paylaşımı anlayışıyla yeniden şekillendirilmesini savunacağı, bu konuda daha sürdürülebilir ve dengeli bir iş birliği modeli oluşturulmasının önemine dikkat çekeceği belirtiliyor.

BÖLGESEL KRİZLER DE GÜNDEMDE OLACAK

Diplomatik temaslarda yalnızca ikili ilişkiler değil, uluslararası gelişmeler de kapsamlı şekilde ele alınacak.

Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Gazze ve Filistin'deki insani durum, Suriye ve İran başta olmak üzere bölgesel güvenlik başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Ankara'nın, Türkiye ile AB arasında düzenli, sonuç odaklı ve kurumsallaşmış siyasi istişare mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayacağı, teknik düzeyde yeniden başlayan bölgesel istişare süreçlerinden duyduğu memnuniyeti de dile getireceği kaydediliyor.

AB İLE TEMASLARDA SON DÖNEMDE İVME ARTTI

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında son aylarda ekonomi, ticaret, göç, güvenlik, bilim, teknoloji ve iklim gibi birçok başlıkta yüksek düzeyli diyalog mekanizmaları yeniden faaliyete geçirildi.

Türkiye'nin yeniden AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları'na davet edilmesi, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerini kısmen yeniden başlatması ve bağlantısallık alanında yeni iş birliği platformlarının oluşturulması, ilişkilerde normalleşme sürecinin önemli adımları arasında gösteriliyor.

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Kaja Kallas ile birlikte 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'de temaslarda bulunmasının planlanması da diplomatik trafiğin süreceğine işaret ediyor.

233 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Avrupa Birliği, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürürken, Türkiye de AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Taraflar arasındaki ticaret hacmi, 2025 yılında yaklaşık 233 milyar dolara ulaştı.

İstanbul'da 2 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın da ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.