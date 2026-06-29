Veli Ağbaba ile Turgut Koç'un '500 bin TL var mı' görüşmeleri ortaya çıktı

CHP'li belediyelerde yaşanan skandallar, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Birçok belediyede yaşanan yolsuzluk ve rüşvet vakaları nedeniyle tutuklama ve gözaltılar yaşandı.

Bunlardan bir tanesi de Özgür Özel ve CHP'li milletvekili Veli Ağbaba'ya yakın olduğu belirtilen CHP delegesi Turgut Koç idi.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Koç'un, Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın üzerine kurulu Santa Ofis Büro Mobilya Sistemleri şirketini satın aldığı ve şirketin CHP'li belediyelerden çok sayıda ihale aldığı ortaya çıkmıştı.

TELEFON İNCELEMESİNDE EURO VE DOLAR DETAYI

Turgut Koç'un telefonunda yapılan incelemede ise yeni bir ayrıntıya ulaşıldı.

18 Ocak 2024 tarihinde Koç tarafından gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir fotoğraf bulunduğu tespit edildi. Söz konusu fotoğrafta, dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi. Bu tespit, dosyadaki para trafiğine ilişkin bağlantıya dair önemli bir bulgu olarak kayıtlara geçti.

YENİDEN İFADE VERDİ: VELİ AĞBABA BENİ ANKARA'YA ÇAĞIRDI

Bu kapsamda Turgut Koç'a, bugün adliyede verdiği yeni ifadede ise 14 Nisan 2026 tarihli fotoğraf ve WhatsApp yazışmaları soruldu.

Söz konusu yazışmada, Veli Ağbaba’nın saat 19.28’de “Sorun varsa yaz bana” dediği, Koç’un ise “Yok abi sorun perşembe oradayım” şeklinde yanıt verdiği tespit edildi.

Ağbaba’nın buna karşılık “Sorun olacaksa yaz kesin mi” dediği yazışmalar da Koç’a soruldu. Koç, bu yazışmaya ilişkin ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

“Veli Ağbaba beni Ankara’ya çağırdı. 500 bin TL var mı diye sordu, ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara’ya gidemedim.



16 Nisan 2026 tarihindeki aramada ise WhatsApp üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşmede nerede olduğumu, gelip gelemeyeceğimi sordu, ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim.”

500 BİN TL SORUSU DOSYANIN MERKEZİNDE

Koç’un ifadesinde yer alan “500 bin TL var mı?” beyanı, dosyada para trafiğine ilişkin en çarpıcı ayrıntılardan biri oldu.

Daha önce “Para nerede?” mesajı ve döviz destelerinin yer aldığı görüntülü görüşme fotoğrafıyla gündeme gelen dosyada, Koç’un yeni ifadesiyle birlikte para konulu görüşmelere ilişkin yeni bir başlık daha ortaya çıktı.

Dosyadaki tespitler; WhatsApp yazışmaları, görüntülü görüşme fotoğrafı ve şüpheli ifadesi üzerinden şekillendi. Turgut Koç’un telefonunda yapılan dijital incelemede elde edilen veriler ile Koç’un 29 Haziran 2026 tarihli ifadesinde anlattıkları, soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Soruşturma, çok yönlü şekilde sürüyor..