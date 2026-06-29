İstanbul'da piknik ateşi çayırlık alanı yaktı: Şüphelilerin kaçış anları görüntülendi

İstanbul'da piknik yapılan alanda çıktığı öne sürülen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir çayırlık alanı küle çevirdi. İddiaya göre yangının başladığını gören piknikçiler, alevlere müdahale etmek yerine eşyalarını toplayarak araçlarıyla bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken yaşananlar, hem cep telefonu hem de güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE YAYILDI

Sazlıdere kıyısındaki çayırlık alanda piknik yapan kişilerin yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle çevredeki kuru otlara sıçradı. Kısa sürede kontrolden çıkan alevler, geniş bir alana yayılarak bölgede paniğe neden oldu.

Yangının büyümesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SAATLERCE MÜCADELE ETTİ

Geniş alana yayılan yangına ekipler uzun süre müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında geniş bir çayırlık alan zarar görürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

EŞYALARINI TOPLAYIP OLAY YERİNDEN AYRILDILAR

Yangın sırasında çekilen cep telefonu görüntülerinde, alevlerin hızla yayıldığı ve dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü. Görüntülerde ayrıca yangını fark eden bazı kişilerin, piknik malzemelerini aceleyle araçlarına yükledikten sonra bölgeden uzaklaştıkları da yer aldı.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarına da aynı kişilerin yangın öncesinde araçlarıyla bölgeye gelişleri ile yangının ardından olay yerinden ayrılış anları yansıdı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlattı. Elde edilen kamera kayıtlarının soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirileceği öğrenildi.