Altan Tan: Karacadağ pilavını bir sefer elle ye

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Dijital medyada öncü durumda bulunan Ensonhaber, içerikleriyle milyonlara ulaşmayı sürdürüyor.

Sosyal medya platformlarında lider durumda bulunan Ensonhaber, farklı görüş ve yorumları vatandaşlarla buluşturuyor.

Son olarak eski Milletvekili Altan Tan, Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan programa konuk oldu.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Altan Tan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'MİLLİCİ CHP' ÇIKIŞIYLA BAŞLAYAN OSMANLI TARTIŞMASINI YORUMLADI

Tan, mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'millici CHP' açıklamalarıyla başlayan Osmanlı tartışması hakkında konuştu.

Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası yaptığı açıklamasında "Uykularım kaçıyor" ifadelerini yorumlayan Tan, şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel "Geceleri uykum kaçıyor" dedi. Niye kabus mu görmüş. Yahu seni o kadar perişan eden ne?



Bu ticari, sosyal, siyasi, ekonomik bağları kesemezsin. Bu kültürel havzadan kendini soyutlayamazsın.”

"PİS ARAP DİYORLARDI, KARACADAĞ PİLAVINI HELE BİR SEFER ELLE YE, O DA GÜZEL"

Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakın ne yaptılar geçtiğimiz cumhuriyet döneminde işte Özgür Özel'in kafasındakiler "Pis Arap, entarili Arap, bunlar pilavı elle yiyorlar"



Karacadağ pirinci ile yapılan pilavı hele bir sefer elle ye, o da güzel yani.



Elle derken üç parmakla yufka ekmekle o kadar güzel yenir ki..”