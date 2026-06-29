Haberler Futbol

Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'ten kötü haber geldi

Fenerbahçe'de Vedat Muriç, antrenman esnasında adalesinde ağrı hissetti ve sedyeyle sahayı terk etti. Muriqi, sakatlığı nedeniyle en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'ten kötü haber geldi
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'ndaki kampta devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç, bugün (Pazartesi) gerçekleştirilen antrenman sırasında adalesinde ağrı hissetti ve sedyeyle sahayı terk etti.

EN AZ 2 HAFTA YOK

Kosovalı golcü, sakatlığının ardından sağlık kontrollerine girdi. Muriç'in adalesinde kas zorlanması tespit edildi.

Golcü futbolcu, sakatlığının ardından 2-3 hafta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca da pazar günü gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşamıştı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi