Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'ten kötü haber geldi
Fenerbahçe'de Vedat Muriç, antrenman esnasında adalesinde ağrı hissetti ve sedyeyle sahayı terk etti. Muriqi, sakatlığı nedeniyle en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
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Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'ndaki kampta devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç, bugün (Pazartesi) gerçekleştirilen antrenman sırasında adalesinde ağrı hissetti ve sedyeyle sahayı terk etti.
EN AZ 2 HAFTA YOK
Kosovalı golcü, sakatlığının ardından sağlık kontrollerine girdi. Muriç'in adalesinde kas zorlanması tespit edildi.
Golcü futbolcu, sakatlığının ardından 2-3 hafta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca da pazar günü gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşamıştı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi