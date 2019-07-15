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AB, Türkiye'ye yaptırım kararı aldı

AB Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı aldı.

Haber Merkezi | 15.07.2019 - 20:21..
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AB, Türkiye'ye yaptırım kararı aldı

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz araması bölgede oynanan oyunları bozdu.

Türkiye'nin kararlı duruşunu gören AB, yaptırım kararı aldı.

BAKANLAR TOPLANDI

AB Dışişleri Bakanları, bugün Brüksel’deki toplantıda, Türkiye’ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararını kesinleştirdi.

AB’nin kararı duyurmayı 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla Ankara’dan gelen talep üzerine birkaç saatliğine ertelediği bildirildi.

AB, Türkiye'ye yaptırım kararı aldı

"KAYNAKLARDA KESİNTİ"

Karar, AB'den aktarılan kaynaklarda kesinti ve AB ile Türkiye arasındaki Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin durdurulmasını kapsıyor.

Daha önce açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Türkiye'yle iyi komşuluk ilişkilerimizi korumaya yönelik iyi niyetlerimize karşı, Türkiye'nin üye ülkemiz Kıbrıs'ın egemenliğine yönelik tutumu kaçınılmaz olarak AB'yi tam dayanışma içinde bir cevap vermeye götürecek." ifadelerini kullanmıştı.

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