AB ülkeleri, kendi vatandaşlarını aşağılayan İsrailli Bakana karşı yaptırım konusunda anlaşamadı

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Kaja Kallas, bazı üye ülkelerin Ben Gvir'e yönelik yaptırım talebinde bulunduğunu ancak bu konuda gerekli uzlaşının sağlanamadığını söyledi.

Lüksemburg'da düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Kallas, geçen ay aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciler ile Hamas üyelerine yönelik yeni yaptırım kararlarının kabul edildiğini hatırlatarak, "Birçok ülke Ben Gvir'e de yaptırım uygulanmasını önerdi ancak bu konuda fikir birliği oluşmadı" ifadelerini kullandı.

YASADIŞI YERLEŞİM ÜRÜNLERİNE TİCARİ TEDBİR GÜNDEMDE

Kallas, toplantıda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimleriyle yapılan ticaretin de gündeme geldiğini belirtti.

Çok sayıda üye ülkenin, bu yerleşimlerden gelen ürünlere yönelik önlem alınması için AB Komisyonu'ndan teklif hazırlanmasını talep ettiğini aktaran Kallas, konuyu Komisyon'a ileteceğini ifade etti.

AB'nin bir sonraki dışişleri bakanları toplantısında olası ticari yaptırımların değerlendirileceğini kaydeden Kallas, yasa dışı yerleşim bölgelerinde üretilen ürünlerin ithalatının engellenmesine yönelik seçeneklerin de masada olduğunu söyledi.