Cape Verde'nin kalecisi Vozinha'nın ilginç hikayesi! Asıl adı başkaymış...

2026 Dünya Kupası'nda İspanya karşısındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha, dünya gündeminde.

40 yaşındaki file bekçisi, sadece kurtarışlarıyla değil, hayat hikayesiyle de gündem oldu.

Kalesinde devleşen Vozinha'nın isminin hikayesi ise duyanları duygulandırdı.

Çocukluk yıllarında arkadaşlarının alay etmek için taktığı isim, futbolseverin tanıdığı bir kahramana dönüştü.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Vozinha'nın gerçek adı Josimar José Évora Dias.

Futbola olan tutkusu ailesine kadar uzanan kalecinin ismi de doğrudan bir Dünya Kupası hikayesine dayanıyor.

Vozinha'nın babası, 1986 Dünya Kupası'nda Brezilya forması giyen sağ bek Josimar'ın büyük bir hayranıydı.

Oğluna ilk olarak Arjantinli efsane futbolcu Jorge Valdano'dan esinlenerek "Valdano" adını vermek istedi. Ancak dönemin Yeşil Burun Adaları yetkilileri bu isme onay vermeyince, Brezilyalı futbolcunun adı tercih edildi ve nüfusa Josimar olarak kaydedildi.

Babasının askerlik görevi, annesinin ise işi nedeniyle büyükannesi tarafından büyütülen kaleci, çocukken sık sık büyükannesine sığındığı için arkadaşları tarafından "büyükanne" anlamına gelen "Vozinha" lakabıyla çağrılıyordu.

Uzun yıllar bu lakaptan hoşlanmayan tecrübeli file bekçisi, kariyerine devam etmek için Angola'ya gittiğinde bu ismi tamamen geride bırakmayı planladı. Ancak burada beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Takımda Josimar adında bir başka kaleci daha bulunuyordu.

Forma sırtında "Josimar II" yazmasını istemeyen futbolcu, çocukluğundan beri kaçmaya çalıştığı lakabı kabul etmek zorunda kaldı.

Bugün 40 yaşındaki kaleci, milyonlarca futbolsever tarafından gerçek isminden çok bu lakapla tanınıyor.