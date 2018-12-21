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Abant'ta kış büyüsü

Bolu 'da doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor

AA | 21.12.2018 - 05:59..
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Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Abant, günübirlik ve konaklamak için gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu.

KAR MÜŞTERİ YAĞDIRDI

Kar yağışı ile tabiat parkında bulunan otellerde de doluluk oranı arttı.Beyaza bürünen tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek, at binerek ve fayton ile göl çevresinde dolaşarak tatillerinin tadını çıkardı.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezinde gün içerisinde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı görüleceğini, cuma ve cumartesi yağış beklenmediğini, pazar günü ise karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

Abant'ta kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler VİDEO

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