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ABD, 900 göçmeni Meksika'ya geri yolladı

ABD hükümeti, çoğunluğu Orta Amerikalı ve Kübalı yaklaşık 900 göçmeni iltica başvuruları sonuçlanana kadar Meksika'ya geri gönderdi.

AA | 03.08.2019 - 02:20..
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Hükümet yetkilileri, iki hafta önce kapsamı genişletilen "Meksika'da Kal" programı çerçevesinde, 900 Orta Amerika ve Kübalı göçmenin Meksika'nın kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinin Matamoros şehrine sevk edildiğini açıkladı.

Puerta Mexico Köprüsü'nden Meksika'ya sevk edilen göçmenlerin yanı sıra yaklaşık 3 bin göçmen de Tamaulipas eyaletinde iltica başvurusu işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

ABD, 900 göçmeni Meksika'ya geri yolladı

İŞLEMLERİ BİTENE KADAR MEKSİKA TARAFINDA KALACAKLAR

İltica kapsamındaki yasal işlemleri sonuçlanıncaya göçmenlerin Meksika sınırları içinde bulunması zorunlu.

Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgede yaşanan şiddet ve kaçırılma olayları nedeniyle vatandaşlarını bölgeyi ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.

ABD, 900 göçmeni Meksika'ya geri yolladı

Öte yandan, ülkeye gönderilen göçmenler için daha fazla barınak ve iş imkanı sağlayacaklarını duyuran Meksika hükümeti, dün ABD sınırındaki Juarez'de 3 bin 500 kişilik yeni bir barınma merkezi açmıştı.

Bu yılın ocak ayında başlayan "Meksika'da Kal" programı kapsamında ABD hükümetinin, 20 binden fazla mülteciyi iltica başvuruları sonuçlanana kadar beklemek üzere Meksika'ya gönderdiği ifade ediliyor.

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