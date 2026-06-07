ABD açıkladı: Hürmüz'de 2 İran İHA'sı düşürüldü
Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 2 İran İHA'sının düşürüldüğünü duyuran ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, teyakkuzda olmaya devam edeceklerini açıkladı.
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ABD ile İran arasında görüşmeler devam ederken bölgedeki gerginlik de sürüyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinde deniz trafiğine tehdit oluşturan 2 İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
"TEYAKKUZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Açıklamada, ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası deniz trafiğine tehdit oluşturan İran'a ait 2 "tek yönlü saldırı" İHA'sını düşürdüğü belirtildi.
ABD ordusunun, "İran'ın saldırganlığına karşı teyakkuzda olmaya devam edeceği" kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)