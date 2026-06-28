ABD basını yazdı: Bahreyn'deki donanma üssünün yeniden inşası 400 milyon dolar

Savaşın ekonomik bilançosu ağır...

ABD ile İran arasında çıkan savaşta iki ülke de ciddi hasar gördü.

Son günlerde çatışmalar yeniden alevlenirken savaşın maliyeti, bir kez daha gözler önüne serildi.

ABD BASINI SAVAŞIN MALİYETİNİ AÇIKLADI

Wall Street Journal gazetesi, son analizinde İran'ın misilleme saldırılarının yarattığı hasarı ele aldı.

Haberde, savaşın maliyetinin ABD'ye 40 milyar dolara mal olduğu ve bunun açıklanan resmi rakamların çok daha ötesinde olduğu vurgulandı.

BAHREYN'DEKİ ÜSSÜN YENİDEN İNŞASI 400 MİLYON DOLAR

Gazetenin haberinde, özellikle Bahreyn'deki ABD askeri üssünün ağır zarar gördüğü belirtildi.

Saldırılarda üssün operasyonel karargâhı, yaklaşık 12 bina ile iletişim terminallerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği ifade edilirken, yalnızca Bahreyn'deki üssün yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolar olacağı kaydedildi.

TESİSLERDE OLUŞAN HASAR 2 MİLYARDAN DAHA FAZLA

Analistlerin hesaplamalarına göre ise ABD'nin Orta Doğu'daki askeri tesislerinde oluşan toplam hasarın 2,2 milyar ila 5,1 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

ABD Savunma Bakanlığı da bir ay önce Kongre'ye sunduğu değerlendirmede, İran ile yaşanan çatışmaların maliyetini 29 milyar dolar olarak açıklamıştı.

Ancak bu rakama saldırılarda zarar gören askeri üslerin yeniden inşa masraflarının dahil edilmediği vurgulandı.

KÖRFEZ'DEKİ STATÜ YENİDEN DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Wall Street Journal'a göre ABD ordusu, yaşanan kayıpların ardından Körfez'deki askeri varlığını yeniden şekillendirmeyi değerlendiriyor.

Plan kapsamında Bahreyn'deki üssün yeniden yapılandırılması, Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki askeri konuşlanmanın azaltılması ile bazı tesislerin İran'ın füze ve insansız hava aracı menzilinin dışına taşınması seçenekleri masada bulunuyor.

Bu nedenle saldırılarda hasar gören bazı askeri tesislerin yeniden inşa edilmeyebileceği belirtiliyor.