ABD basınına göre en etkili Arap lider BAE lideri Zayid

Geleceğin lideri, vizyon isim olarak dünyaya reklam edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın pabucu çok açbuk dama atıldı. özellikle ABD'nin "cilala, parlat" stratejisiyle resmen bir reklam çalışması yürüttüğü Selman'ın artık esamesi okunmuyor. Öyle ki bu gerçek New York Times gazetesi tarafından da gündeme getirildi.

NYT'de yayınlanan yazıda "En etkili Arap yönetici Muhammed bin Selman değil, Muhammed bin Zayid" denildi.





"EN ETKİLİ LİDER SELMAN DEĞİL ZAYİD"

ABD'nin yüksek tirajlı gazetesi New York Tİmes'da, Arap dünyasında en etkili liderin sanıldığı gibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman değil, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan olduğunu belirtilen bir yazı kaleme alındı.

Yazıda hem Washington-Körfez hattındaki etkisine değinilen Zayid için, ABD'nin liderliğini izleyerek büyüdüğüne ve İngiltere'de askeri eğitim aldığına ve ABD yönetiminin Zayid'i takip ettiği belirtildi.

"WASHİNGTON'DA HİÇ OLMADIĞI KADAR ETKİLİ"

"(ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi döneminde, Bin Zayid'in Washington üzerindeki etkisi hiç olmadığı kadar büyük görünüyor." ifadesinin kullanıldığı yazıda, Başkan Trump'ın Katar, Libya ve Suudi Arabistan ile ilgili konularda, Bin Zayid'in fikirlerini kendi kabine yetkilileri ya da üst düzey milli güvenlik personelinin fikirlerinin üstünde tuttuğu vurgulandı.

Yazıda ayrıca Bin Zayid'in, ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimleri öncesi Trump'ın yakın çevresine girmek için ısrarlı şekilde çalıştığı ve seçimlerin ardından geçiş döneminde de Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile gizli toplantılar yaptığı aktarıldı.