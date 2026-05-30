İzmir’de zeytinin tanesini 50 liradan satan satıcıya ceza

Ticaret Bakanlığının fahiş fiyatla ürün satanlara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Dün medyada, İzmir’in Selçuk ilçesinde bir tezgah satıcısının zeytinin tanesini 50 liradan, kilosunu ise bin liradan sattığını gösteren videolar gündem olmuş ve çokça tepki çekmişti.

Satıcının alacağı ceza merakla beklenirken Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden şahsa ilişkin bir açıklama yaptı.

"DERHAL İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

Bakanlığın açıklamasında, "Medyada İzmir’de bir satıcı tarafından, zeytinin tanesinin 50 lira, kilosunun ise bin liradan satışa sunulduğuna ilişkin yer alan haberler üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır.

Yapılan araştırmada söz konusu satıcının İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi’nde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş; İzmir Ticaret İl Müdürlüğümüz ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılıklar belirlenmiştir.

"İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR"

Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle satıcı hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca dosya, ürünlerin haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir.

"DENETİMLERİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.