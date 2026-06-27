ABD Başkan Yardımcısı Vance: Şiddete, şiddetle karşılık verilecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a hava saldırıları düzenlendiğine ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşım yaptı.

"ŞİDDETE, ŞİDDETLE KARŞILIK VERİLECEKTİR"

“İran bir ateşkes anlaşması imzaladı. Biz buna uyduk.” ifadelerini kullanan Vance, “Eğer mutabakat zaptının nasıl uygulandığı konusunda anlaşmazlıkları varsa, (İran) telefon açabilirler.” değerlendirmesinde bulundu.

Vance, paylaşımında ayrıca, “Ancak şiddete, şiddetle karşılık verilecektir.” ifadelerine yer verdi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye dün düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak" İran'a hava saldırıları düzenlendiği belirtilmişti.

ABD, İRAN’A MİSİLLEME YAPILDIĞINI DUYURMUŞTU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ile İran arasındaki mutabakat sonrasında ilk kez Hürmüz Boğazı’nda bir ticari geminin saldırıya uğramasının ardından, Amerikan güçlerinin İran’a yönelik saldırılar düzenlediğini duyurmuştu. CENTCOM’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“"ABD uçakları; İran’ın 25 Haziran’da tek yönlü saldırı dronuyla M/V Ever Lovely gemisini hedef almasının ardından, İran’a ait füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama noktaları ile kıyı radar tesislerini vurdu. Singapur bayraklı yük gemisi, İran saldırısı sırasında Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapıyordu"”