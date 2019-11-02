taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3799
Altın
1514.26
Borsa
98462.73
Gram Altın
277.899
Bitcoin
52606.89

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya taşındı

"Bana kötü davranıyorlar." dediği New York'tan taşınan Trump, vali ve belediye başkanını mutlu etti.

AA | 02.11.2019 - 12:10..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ailesinin ve kendisinin ikametgahlarının artık New York yerine Florida olacağını açıkladı.

'BENİ İSTEMİYORLAR' AÇIKLAMASI

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Washington'daki Beyaz Saray'da bir 5 yıl daha kalmayı umduğunu vurgulayan Trump, "Ancak ailem ve ben ikametgahımızı Florida'nın Palm Beach kenti yapacağız. New York'a ve halkına çok değer veriyorum, vereceğim de ancak her yıl şehre (New York), eyalete ve yerel yönetimlere milyonlarca dolar vergi vermeme rağmen hem şehrin hem de eyaletin siyasi liderleri tarafından kötü davranılıyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya taşındı

"NEW YORK HALKI HEP ÖZEL KALACAK"

Bu adımının verilebilecek en doğru karar olduğunu vurgulayan Trump, "Başkan olarak, New York'a ve New York'un muhteşem halkına yardım etmek için her zaman buradayız. Onların yeri kalbimde hep çok özel kalacak." mesajını verdi.

İKAMETGAHINI EYLÜLDE ALDIRDI

Trump'ın ikametgah adresi hep doğduğu kent olan New York olmuştu. Amerikan New York Times gazetesi Trump çiftinin eylül ayının sonunda dilekçe vererek ikametgahlarını Florida'ya aldırdığını yazmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gamze Özçelik Sudan'da

Gamze Özçelik Sudan'da

254
Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

325
Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

18
HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

99
Traktör taraftarından Türkiye'ye destek

Traktör taraftarından Türkiye'ye destek

89
Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

52
Bülent Arınç'tan yeni KHK açıklaması

Bülent Arınç'tan yeni KHK açıklaması

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir