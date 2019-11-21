ABD Başkanı Trump aldığı notla basının karşısına çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci sürüyor. Trump'ın azil süreci için tanıklar tek tek ifade verdi.

TANIK DÜN İFADE VERDİ

'Beyaz Saray'ı en fazla kaygılandıran tanık' olarak nitelenen, ABD'nin Avrupa Birliği elçisi Gordon Sondland da dün dinlendi.

TRUMP KEÇELİ KALEMLE NOT ALDI

Trump da bu tanıktan etkilenmiş olacak ki, alelacele keçeli kalemle yazdığı notla basının karşısına çıktı.

"HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUM"

Trump'ın aldığı notta, "Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Quid pro quo (verilen bir şey karşılığında alınan bir şey) istemiyorum. (Ukrayna Cumhurbaşkanı) Zelinsky'e doğru olan şeyi yapmasını söyle. ABD Başkanı'nın son sözü bu." ifadeleri yer aldı.

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI'NIN ADINI YANLIŞ YAZDI

Bu arada Trump'ın, aldığı notta Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin adını yanlış yazdığı görüldü. Ayrıca Amerikan medyası, Trump'ın kaderini değiştirecek bu süreçte basının karşısına hazırlıksız çıkması da eleştiri konusu oldu.

SIK SIK YAZIM HATASI YAPIYOR

Hatırlandığı gibi göreve yeni geldiği tarihte Trump, tuttuğu notlarda El Kaide (Al-Qaeda- 'Alcaida.') yazamamıştı. Eleştirmenler; ABD Başkanı Trump'ın sadece kağıt üzerinde değil, aynı zamanda çok sık kullandığı Twitter'da da yazım hataları yaptığını dile getirdi.

(Trump, tuttuğu notlarda El Kaide (Al-Qaeda- 'Alcaida.') yazamamıştı.)