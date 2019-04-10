Trump, Suudi Veliaht Bin Selman'la telefonda görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Trump, Veliaht Prens Bin Selman'ı telefonla aradı.

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI

Görüşmede, ABD-Suudi Arabistan ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bölgedeki istikrar ve güvenlik konuları ele alındı.

Açıklamada, Trump ile Bin Selman'ın ayrıca, "İran tarafından desteklenen ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit eden terörün engellenmesi için gerekli önlemleri" konuştuğu belirtildi.

16 SUUD VATANDAŞININ ABD'YE GİRİŞİ YASAKLANDI

Görüşmenin, Washington yönetiminin bazı Suud Arabistan vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önceki gün, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 Suud vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını açıklamıştı.