ABD Başkanı Trump'tan müzakere yorumu: Sessiz kalacağız ve ablukayı sürdüreceğiz

Beklenen anlaşma bir türlü çıkmadı.

ABD ile İran arasında sağlanmaya çalışılan kalıcı barış İsrail'den gelen hamlelerle baltalanıyor.

Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyanu'nun Lübnan'a yönelik verdiği saldırı emri işleri daha da kızıştırdı.

MÜZAKERELER DURDURULDU

Bu hamle sonrası bölgede tansiyon bir kez daha yükselirken İran basınından önemli bir iddia geldi.

Tasnim Haber Ajansı, Tahran yönetimin, Lübnan'da talepler karşılanan kadar ABD ile mesaj alışverişini durdurma kararı aldığını yazdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN KAPATILDI

Öte yandan Tahran yönetimi bununla da sınırlı kalmayarak ikinci bir karar daha aldı.

Bu kapsamda sınırlı sayıda geminin geçişine izin verilen Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığı duyuruldu.

İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığını duyurdu

TRUMP 'HABERİM YOK' DEDİ

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığına dair haberler hakkında bilgisi olmadığını belirtirken bu doğruysa da sorun olmadığını belirtti.

"SESSİZ KALIP, ABLUKAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bir kez daha uyguladıkları ablukayı öven Trump, "Gerçeği söylemek gerekirse, bence çok fazla konuşuyorduk. Sessiz kalmak bence çok iyi olur ve bu durum uzun süre devam edebilir.

Bu, gidip oraya bombalar yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez. Sadece sessiz kalacağız ve ablukayı sürdüreceğiz. Abluka çelikten bir duvar" dedi.

Donald Trump: Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek

"İSTEDİKLERİ KADAR BEKLEYEBİLİRİM"

İran'ı bekleyip bekleyemeyeceği sorusuna Trump, "Bence istedikleri kadar bekleyebilirim.

Onlar bir servet kaybediyorlar" yanıtını verdi.