ABD, Ben-Gvir’den vize için parmak izi istedi: Seyahatini iptal etmek zorunda kaldı

İran ile ABD'nin savaşı sona erdirmek üzere anlaşmaya varması, İsrail'de dengeleri bozdu.

Savaşa devam etmek İsrail'den, ABD ve İran arasındaki anlaşmanın kendilerini bağlamayacağını vurgulayan açıklamalar geldi.

ABD ile İran arasındaki anlaşmaya sert tepki göstererek "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz" diyen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD seyahatini iptal etmek zorunda kaldı.

PARMAK İZİ İSTEDİLER

İsrail'de yayın yapan Haaretz'in haberine göre; Ben-Gvir, İsrailli iş insanı Yaakov Elharar'ın kızının düğünü ile diplomatik bir toplantıya katılmak üzere ABD'ye gitmek için ABD Büyükelçiliğine vize başvurusu yaptı.

ABD Büyükelçiliği, Ben-Gvir'i vize işlemleri için parmak izi vermeye davet etti. Ben-Gvir'in bunun üzerine seyahatini iptal ettiği belirtildi.

"ALIŞILMADIK PROSEDÜR"

Ben-Gvir hakkında, ABD Büyükelçiliği'nce "alışılmadık" bir prosedür uygulandığı kaydedildi.

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin vize için parmak izi istediği doğrulanmıştı.

FİNANSMAN TARTIŞMASI

Haaretz'in haberine göre, Ben-Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrailli bir iş adamı tarafından karşılanacak olması da tartışmalara yol açtı.

Haberde, İsrail Kamu Denetçisi başkanlığında toplanan komitenin, Ben-Gvir'in ABD seyahatinin İsrailli iş insanı Elharar tarafından finanse edilmesine itiraz ettiği belirtildi.

İtiraz üzerine Ben-Gvir'in, seyahat masraflarının İsrailli iş insanı tarafından karşılanmasına yönelik talebini geri çektiğini aktarıldı.