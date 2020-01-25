ABD, Boeing yüzünden uzay uçağı projesini iptal etti

Son yıllarda geliştirdiği uzay teknolojileriyle öne çıkan ABD, Deneysel Uzay Uçağı (XSP) adlı bir proje üzerinde çalışıyordu. 2013 yılında başlatılan proje sayesinde, yörüngeye daha hızlı ve sürekli olarak uydu yerleştirilmesi amaçlanıyordu.

BOEING ÇEKİLDİ PROJE İPTAL OLDU

ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), 2017'de projeyi yürütmek üzere seçilen Boeing firmasının projeden çekildiğini açıkladı.

DARPA İletişim Direktörü Jared Adams, "Bu yüzden XSP programını sonlandırıyoruz. Ancak programın hedefleri ilgi alanımızda olmaya devam ediyor. İleride başka rekabetçi projelerde bu hedeflere ulaşmaya çalışabiliriz." ifadelerini kullandı.

SÜREKLİ OLARAK YÖRÜNGEYE UYDU YERLEŞTİRECEKTİ

Uçağın, 10 günde 10 kere, toplam 1360 kilo ağırlığındaki uyduyu yörüngeye yerleştirebilecek kapasitede olması amaçlanıyordu. Ancak Boeing'in ani olarak projeden çekilmesi, ABD İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı'nın bütün planlarını bozdu ve proje iptal edildi.

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