taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9428
Euro
6.554
Altın
1571.81
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.359
Bitcoin
50641

ABD, Boeing yüzünden uzay uçağı projesini iptal etti

ABD Savunma Bakanlığı, yüklenici Boeing firmasının projeden çekilmesinin ardından "Deneysel Uzay Uçağı (XSP)" projesini iptal ettiklerini duyurdu.

AA | 25.01.2020 - 12:15..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Son yıllarda geliştirdiği uzay teknolojileriyle öne çıkan ABD, Deneysel Uzay Uçağı (XSP) adlı bir proje üzerinde çalışıyordu. 2013 yılında başlatılan proje sayesinde, yörüngeye daha hızlı ve sürekli olarak uydu yerleştirilmesi amaçlanıyordu.

BOEING ÇEKİLDİ PROJE İPTAL OLDU

ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), 2017'de projeyi yürütmek üzere seçilen Boeing firmasının projeden çekildiğini açıkladı.

DARPA İletişim Direktörü Jared Adams, "Bu yüzden XSP programını sonlandırıyoruz. Ancak programın hedefleri ilgi alanımızda olmaya devam ediyor. İleride başka rekabetçi projelerde bu hedeflere ulaşmaya çalışabiliriz." ifadelerini kullandı.

abd

SÜREKLİ OLARAK YÖRÜNGEYE UYDU YERLEŞTİRECEKTİ

Uçağın, 10 günde 10 kere, toplam 1360 kilo ağırlığındaki uyduyu yörüngeye yerleştirebilecek kapasitede olması amaçlanıyordu. Ancak Boeing'in ani olarak projeden çekilmesi, ABD İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı'nın bütün planlarını bozdu ve proje iptal edildi.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

ABD, Boeing yüzünden uzay uçağı projesini iptal etti

ABD, Boeing yüzünden uzay uçağı projesini iptal etti

ABD, Boeing yüzünden uzay uçağı projesini iptal etti

ABD, Boeing yüzünden uzay uçağı projesini iptal etti

İlginizi Çekebilir
Huawei’nin işletim sistemi akıllı telefonlarda da kullanılacak
Huawei CEO’su HarmonyOS işletim sisteminin; akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarda da kullanılacağını açıkladı.
Boeing 737 Max uçağının üretimi tamamen durduruldu
Boeing, 346 kişinin ölümüne neden olan 737 MAX'in üretimini tamamen durdurduğunu açıkladı.
Dünyanın, artırılmış gerçekliğe sahip ilk kontakt lensleri
Silikon Vadisi’ndeki bir şirket, artırılmış gerçekliğe sahip ilk kontakt lenslerin üretimini yaptı.
Toyota, uçan taksilere 394 milyon dolar yatırım yaptı
Toyota, uçan taksileri yapan bir şirkete 394 milyon dolarlık yatırım yaparak, bu teknolojiye ne kadar ilgi duyduğunu gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da kurtarma çalışmaları başladı

Elazığ'da kurtarma çalışmaları başladı

42
Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular

Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular

160
Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

422
Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

421
Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin ilk açıklama

Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin ilk açıklama

274
Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere intikal talimatı verdi

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere intikal talimatı verdi

275
4 ay öncesi Elazığ ve çevresine deprem uyarısı yapılmıştı

4 ay öncesi Elazığ ve çevresine deprem uyarısı yapılmıştı

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir