Orta Doğu'daki savaşın ve kan gölünün mimarı olan ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. Tabutu iki gündür kongre binasında tutulan Bush'un ölmesine en çok köpeği üzüldü.

GÖZYAŞLARIYLA TABUTUN BAŞINDA

Kongre binasındaki cenaze töreninde, Bush'un evcil dostu Sully de onu son yolculuğuna uğurladı. Sully'nin, tabutun başına geldiği sırada gözleri dolarken yaşlı gözlerle cenazeyi izlediği görüldü.

ABD eski başkanı Bush'a köpeği yas tuttu ViDEO

Bush'un köpeğinin gözlerinin yaşlarla dolması "Yas tutuyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

Labrador retriever cinsi bir köpek olan Sully, 94 yaşında hayatını kaybeden George H. W. Bush'un son yıllarında ona eşlik etmişti. Sully'nin, eski ABD Başkanı'nın tabutunun önünde nöbet beklerken ki hali sosyal medya kullanıcılarının hüzünlenmesine yol açtı.

BUSH'UN MİRASI: ORTA DOĞU'DA SAVAŞ

Bush, 1989-1993 yılları arasında ABD'de başkanlık görevinde bulundu. George H. W. Bush'un sonrasında ise Bill Clinton başkanlık koltuğuna oturdu. İşte 94 yaşında ölen baba Bush'un geride bıraktıkları...

-Panama lideri General Manuel Antonio Noriega'yı devirmek amacıyla ABD kuvvetlerinin bu ülkeyi işgal etmesi emrini verdi.

-Orta Doğu'da ilk kanı akıtan Baba bush 17 Ocak 1991 tarihinde Irak'ın işgali emrini verdi. Hava sadırılarıyla başlayan süreç bu zamana kadar devam eden silsileyi başlattı.

- Bush'un Irak'a yönelik gerçekleştirdiği Birinci Körfez Savaşı, "Çöl Fırtınası Harekâtı" adıyla da anıldı. 60 milyar dolarlık bu savaş tarihin en kanlı savaşlarından biri oldu.