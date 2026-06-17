ABD ile mutabakat sonrası İran parası değer kazandı

28 Şubat'ta İsrail ile ABD ortaklığıyla saldırılar sonrası, İran da hem karşı saldırılar düzenleyerek hem de Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi misillemelerle cevap verdi.

Savaş, sürdüğü 107 gün boyunca taraflara ciddi rakamlara mal oldu.

Dünya petrol ihracatının yüzde 20'sinin sağlandığı Boğaz'ın kapatılması, küresel piyasalarda da hareketlenmelere yol açtı.

MUTABAKAT SONRASI İRAN PARASI TOPARLANDI

İran ile ABD arasında nükleer program, yaptırımlar ve bölgesel gerilimler ekseninde yoğun müzakereler yaşandı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesini öngören mutabakat, İran piyasalarında olumlu etkisini göstermeye başladı.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat muhtırası (MoU) sonrası, aylardır ağır baskı altında kalan İran ulusal para birimi toman, kısa sürede önemli bir toparlanma gösterdi.

UZUN SÜREDİR DEĞER KAYBEDİYORDU

Çatışmaların yarattığı belirsizlik, yaptırımlar ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması gibi faktörler nedeniyle uzun süredir değer kaybeden toman, anlaşmanın ardından piyasalarda gözle görülür bir rahatlama yarattı.

1 HAFTADA YÜZDE 15'TEN FAZLA DEĞER KAZANDI

İran ile ABD arasında savaşı durduran ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören mutabakatın ardından aylardır büyük değer kaybeden İran'ın ulusal para birimi, 1 hafta içinde yüzde 15'ten fazla değer kazandı.

Son verilere göre, geçen hafta 180 bin tümen seviyelerinde seyreden ABD doları, bugün 152 bin tümene kadar geriledi.

REKOR DÜZEYDE DEĞER KAYBETMİŞTİ

İran ekonomisi, son aylarda savaşın maliyetleri, yüksek enflasyon ve yaptırımların baskısı nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştı.

Dolar kuru, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla mart ayında 190 bin tümen seviyesine kadar yükselerek tarihi zirveleri görmüş, ulusal para birimi rekor düzeyde değer kaybetmişti.